В Благовещенске парень открыл сбор средств с целью вернуть девушку

На просторах интернета города Благовещенск появился сайт, где всем жителям города предлагают для неизвестного мужчины пожертвовать некую денежную сумму, кто сколько может.

Со слов парня, который занимался созданием сайта, денежные средства ему нужны, чтобы вернуть девушку и одаривать ее подарками. Молодой человек поведал их с Дарьей лавстори. Отношения начались в 2010 году и продлились 7 лет. Теперь он и его кот ждут возвращения девушки. Куда пойдут собранные деньги, романтик не раскрывает. Остается загадкой и причина, по которой он сам не в состоянии заработать на подарки. Точно сказать, что действительное предназначение денег – это воссоединение любящих сердец, на данный момент представляется затруднительным. Но для доверчивых жителей Благовещенска он написал номер своей банковской карточки и уточнил, что также пожертвования примет и в виде криптовалюты.