Родственники назвали дату прощания с Борисом Тумановым

Родственники назвали дату прощания с журналистом Борисом Тумановым. Мероприятие состоится 28 января в Городской клинической больнице имени Буянова.

Сегодня в Москве проходит церемония прощания с журналистом-международником Борисом Тумановым. Накануне родные сообщили точное время и место, где можно последний раз побывать рядом с телом известного публициста.

Гроб с Тумановым будет находиться в морге клинической больницы имени Буянова в российской столице. Начало мероприятия назначено на 10:30.

Затем на следующий день планируется кремация журналиста и захоронение праха.

Ранее мы сообщали, что Борис Туманов умер в кругу своей семьи 26 января от остановки сердца. Ему было 79 лет, и об этом в социальной сети сообщил его сын.