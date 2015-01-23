В московской области открыли новый водозаборный узел

Теперь жители города Клин могут спокойно пользоваться водой из под крана не только в технических целях. В городе запущен новый водозаборный узел.

Глава Клинского района Алена Сокольская рассказала о таком знаменательном событии на своей странице в соцсетях. Это поистине значительное событие для более чем 10 000 жителей центральных районов города, так как в их дома наконец дойдет чистая вода, без ржавчины.

Всего, по всей Московской области, порядка 2 млн обитателей региона приобрели доступ к питьевой воде к концу прошлого года, этот процент перешагнул отметку 93%. Все это проходит в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», программы «Чистая вода». Всего на введение водоподготовительных объектов в 2017 году потрачено порядка 2 млрд рублей.