Фанат Fallout 4 построил 20-этажный небоскреб с фабрикой

Фанат популярной компьютерной игры Fallout 4 построил 20-этажный небоскреб с фабрикой. Геймеру удалось обойти установленные лимиты на возведение малых зданий.

Любитель виртуальной реальности изыскал уникальную возможность по изменению известной игры Fallout 4. Он разработал самостоятельно дополнительную модификацию игры, где стало реальностью строить объекты гораздо выше лимитированных стандартов обычной версии.

Так, молодой человек построил для своей виртуальной жизни 20-этажный универсальный комплекс. В небоскребе располагается торговый центр, магазины, кафе, фабрика по производству еды, а также лаборатории в составе небольшого научного центра, фитнес-центр, большой бассейн. Примечательно, что на верхних этажах здания расположился пентхаус, где и проживает наш герой.

Ранее сообщалось, что компания Facebook намерена монетизировать для стримеров видеоигры.