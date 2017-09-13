Якубович сомневается, что Oxxxymiron достоин литературной премии

Рэпер Oxxxymiron, еще известный как Мирон Федоров, является претендентом на получение литературной премии им. Александра Пятницкого, благодаря своему альбому Горгород. Вот только не все понимают его талант. Якубович считает, что лучше отдать премию Высоцкому.

Многие сейчас обсуждают кандидатов на литературную премию Пятигорского. Не обошло стороной обсуждение и среди известных телеведущих. Леонид Якубович свое мнение не относит к основному, но все же считает, что такой премии больше достоин Высоцкий. Для сравнения, стоит послушать творчество этих двух исполнителей, а уже потом делать выводы, о культурной ценности каждого из них.

При этом Якубович подчеркнул, что разница в восприятии музыки у каждого поколения разная и это тоже стоит учитывать.