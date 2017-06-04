Собянин рассказал, когда начнутся масленичные гуляния в Москве

Праздничные гуляния, связанные с Масленицей, начнутся в Москве с 9 февраля и продлятся до 18 февраля. Такую новость сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсетях.

Мэр российской столицы обещает, что будут проходить веселые и интересные мероприятия. Все округи столицы смогут лицезреть праздничные представления и ярмарки. Особенно мэр выделил парк "Коломенское", где ждут чего-то необычного.

Сайт администрации города оповещает, что масленичный фестиваль, ставший уже традицией, охватит 25 площадок по всему городу. Здесь расскажут и покажут как провожали и провожают зиму в разных уголках России, а также как выглядел праздник Масленица в прошлое время. Традиция отмечать масленицу зародилась очень давно. Это восточнославянский традиционный праздник, который отмечают в течении недели до Великого поста. Обряды, в этот праздник, несут в себе отголоски славянской мифологии. У восточных славян, в народном календаре, этот праздник означает границу между зимой и весной и между Мясоедом и Великим постом.