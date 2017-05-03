За 2017 год в Псковской области хозяев обрели 1600 бездомных животных

За 2017 год около 1600 бездомных животных в Псковской области обрели новых хозяев. Так заявила Вера Баданина, руководитель регионального Госуправления.

В прошлом году правительство запустило на территории региона новую ведомственную целевую программу, ради которой выделило из бюджета примерно 4 миллиона рублей. Проект предусматривает отлов и содержание бродячих котов и собак. Всего удалось поймать и пристроить в питомники порядка 2,2 тысяч представителей уличной фауны. Из них половина отдана на попечение людей.

В пресс-службе областной администрации написали, что всего беспризорными животными занимаются 9 общественных организаций. В Локне и Опочке в процессе также участвуют частные предприниматели. При этом каждый приют находится под официальным надзором ветеринарной службы.