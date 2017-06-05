В Пензе продолжится ликвидация мест концентрации ДТП

В Пензе ранее было обнаружено около 30 мест концентрации ДТП. По этому вопросу планировалось совещание администрации города.

Переговоры состоялись с участием руководителей городских управлений и других органов городских объединений. Присутствовали также первый заместитель главы администрации города Сергей Волков, заместители главы Андрей Шевченко и Магомед Агамагомедов .

Со слов и.о. директора Дениса Леонтьева ЖКХ города, 10 мест концентрации устранено в 2017 году и в 2018 будут ликвидированы еще 19. Были оговорены вопросы, касающиеся безопасности дорожного движения автомобилистов и участников пешеходного движения в частности, предусматривая расширение проезжей части, ремонт дорог, возможность установки пешеходных ограничений, пока хотя бы местах ДТП, которые уже испорчены.

Также была оговорена укладка плиткой тротуарных дорог.

После переговоров на предмет исправности дорожных условий администрация обсуждала вопрос благоустройства района.