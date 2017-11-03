Владивосток стал столицей «Тотального диктанта» 2018

В этом году столицей для «Тотального диктанта» был выбран Владивосток, об этом решении проинформировали в пресс-центре Приморского края.

Как сообщили СМИ, в Новосибирске проходил финальный этап конкурса, в котором определяли столицу международной акции «Тотальный диктант». Владивостоку удалось завоевать победу и стать главным городом этого проекта в текущем году.

Подчеркивается, что изначально город смог одержать победу в онлайн-голосовании, где в свою пользу он набрал более 24 тысяч голосов. Напомним, что в этом году акция «Тотальный диктант» будет проведена 14 апреля в 80 государствах. Дабы избежать фальсификации результатов, весь мир будет разделен на 3 части, каждой из которых будет назначен свой отрывок авторского текста.