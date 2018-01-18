В Химках открылась выставка картин ко Дню снятия блокады Ленинграда

В Московской области в Химках ко дню снятия блокады Ленинграда 27 января открылась выставка картин заслуженной художницы России Галины Бондаревой.

Блокада длилась почти 3 года в 40-х годах XIX века. Родина считает незаменимым подвиг защитников города. Блокада Ленинграда стала самой кровопролитной в истории человечества.

Галина Бондарева придала этому событию особую роль и писала картины как на духу. Более 20 работ химчанки будут размещены во Дворце культуры «Родина». Хоть в данный момент художница проживает с Санкт-Петербурге, но она с удовольствием поддержала идею презентовать ее работы. На выставку могут посетить все желающие до начала февраля.

Картины Бондаревой представляют собой весь ужас, страдания и трагедию, но, несмотря на это, передают весь героизм прошедщих событий.

Администрация города представила выставку с целью донести молодежи, которая мало что знает о блокаде Ленинграда, смысл и ценность событий, происходивших в то время.