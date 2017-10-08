25 января в метро Нижнего Новгорода начал курсировать "фирменный" поезд "Горький" в честь 150 юбилея русского писателя. Об этом на странице в Facebook сообщил культурный деятель и один из создателей проекта Олег Шакирский.

Особый состав будет двигаться поперменно на линиях Автозаводская и Сормовская. Его маршрут лежит от станции "Горьковская" до "Парка культуры" и "Буревестника", в зависимости от линии. На головном вагоне изображена надпись "Нижний Новгород – Горький – Нижний Новгород". По словам Олега Шакирского, эта фраза символизирует как жизненный путь Максима Горького, так и процесс переименования города.

В салонах вагонов размещена информация о связанных с писателем культурных объектах города. Кроме того, дизайн дополнен цитатами из его произведений, особыми моментами биографии и фотографиями из архивов.

Тематический состав выполнен рекламной группой "Хорошие идеи". Во время работы немалую помощь оказали фотограф Андрей Теребилов и библиотекарь Анна Медведева.