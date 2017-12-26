В феврале современная поликлиника на 600 мест откроется в Химках

В феврале на территории подмосковных Химок должна открыться современная поликлиника на 600 мест. Так заявил глава городского округа Дмитрий Волошин.

По словам представителя власти, объект расположен в Левобережном микрорайоне и находится на завершающей стадии. Строители успели сделать внутреннюю отделку, а также установить мебель и медицинское оборудование. Территорию вокруг учреждения ещё предстоит благоустроить.

В здании для горожан организуют как взрослое, так и детское отделения. Последнее также имеет собственный небольшой стационар. Строительство обеспечивает рабочая группа при поддержке Минздрава по программе "Доступная среда". Специалисты используют качественные материалы исключительно от отечественного производителя. Они также оснастят помещения всеми приспособления, в которых нуждаются люди с ограниченной мобильностью.