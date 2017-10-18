Два долгостроя Краснодара подготавливают к вводу в эксплуатацию

В столице Краснодарского края подготавливают к вводу в эксплуатацию два самых старых долгостроя города, один из которых не могут закончить уже на протяжении 16 лет.

Строящийся дом, высота которого достигает 16 этажей, спроектирован на 87 жилых квартир, расположен по улице Дмитриевская дамба и является одним из самых старых долгостроев Краснодара. Его строительство было начато в 2001 году, а приостановлено в 2006. Спустя время застройщик был признан банкротом. На то время окончательное возведение сооружения не было закончено, так как отсутствовало подключение к городским коммуникациям.

В прошлом году все заключительные работы были завершены. На данный момент времени здание было подключено к тепло обеспечению, центральному водо- и электроснабжению.

Что касается второго дома, то его возведение начали в 2011 году, а завершить планировали спустя год. По причине неоднократного переноса сроков сдачи, работы окончательно встали в 2016.

Обязательства по завершению возведения взяла на себя компания ООО «СпецСтройКубань»