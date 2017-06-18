Epic Games закроет серверы Paragon в апреле 2018 года

Американская компания Epic Games закроет серверы для игры Paragon в апреле 2018 года. О таком решении сообщили в руководстве разработчика игрового контента.

Стало известно, что онлайн-платформа популярной прежде игры Paragon будет убрана из доступа пользователей. Это событие должно произойти в конце апреля текущего года. Об этом сообщил сам разработчик игры-шутера компания из США Epic Games.

Согласно опубликованным сообщениям руководства разработчика, они сожалеют, что пришлось принять столь негативное решение. В компании заявили, что приложили все усилия, чтобы улучшить качество игры, однако этого оказалось недостаточно.

Примечательно, что Paragon первый раз вышел в онлайн-версию еще в 2016 году и эта игра присутствует для пользователей консолей PlayStation и персональных компьютеров.