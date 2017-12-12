В Екатеринбурге экс-губернатор Чернецкий исполнил песню Высоцкого вместе со Скляром

В Екатеринбурге экс-губернатор региона Аркадий Чернецкий спел песню Владимира Высоцкого вместе с артистом Александром Скляром. Об этом на странице в Facebook написал Константин Пудов, помощник сенатора.

Это произошло 26 января на сцене театра "Космос". Во время Творческого вечера по случаю 80-го юбилея Владимира Высоцкого его сын Никита рассказал собравшимся зрителям, что в прошлом году два именитых мужчины публично пообещали спустя год исполнить одну из песен советского музыканта. Аркадий Чернецкий и Александр Скляр сдержали свое слово и вышли на сцену с исполнением композиции "Штрафные батальоны".

После выступления Заслуженный артист РФ сообщил, что выступление было импровизированным и неподготовленным. Несмотря на это аудитория встретила вокал дуэта овациями.