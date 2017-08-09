Скончался в 77 лет журналист Борис Резник

Скончался в 77 лет представитель Союза журналистов России Борис Резник. Об этой новости рассказали в пресс-службе организации.

Сегодня стало известно, что не стало талантливого российского журналиста, который долгое время являлся Секретарем Союза журналистов РФ Борис Резник. Представитель пишущей профессии ушел из жизни на 78-ом году.

О своем коллеге и друге очень тепло отзываются на официальном ресурсе объединения российских журналистов. В Сети размещен скорбный пресс-релиз, в котором сообщается грустная весть. Точная причина смерти Резника не называется. Также пока не определена дата прощания с журналистом.

Ранее сообщалось, что в возрасте 79 лет скончался еще один журналист из России Борис Туманов. Он работал в франкоязычных странах Африки и выступал в качестве консультанта и эксперта по международным вопросам на телевидении и радио.