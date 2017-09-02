7 млн рублей выделят на обновление театров Кабардино-Балкарии

До семи млн рублей планируют выделить на реализацию планов по поддержке и обновлению материально-технической базы муниципального и кукольного театра Кабардино-Балкарии.

В наступившем году Министерство культуры РФ и Правительство КБР подписали договор, согласно которому финансовую поддержку получат городские театры. Об этом проинформировали в пресс-центре главы и правительства Кабардино-Балкарии.

Муниципальный и кукольный театр Кабардино-Балкарии получат в 2018 году до семи млн рублей. Чиновники рассчитывают, что благодаря этим средствам руководство театров смогут обновить свои материально-технические базы.

Отмечается, что согласно данным республиканского министерства культуры, на территории КБР находится пять театров, в том числе и театр кукол. Все они находятся в Нальчике.