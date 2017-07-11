В октябре в России проведут пробную перепись населения

С 1 по 31 октября в России проведут пробную перепись населения. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на сайте Кабинета министров.

Документ составили ещё 4 ноября прошлого года. Он предусматривает ориентировочный охват граждан примерно в 550 тысяч человек. Пробная процедура состоится для отработки програмно-методологических, технологических и организационных аспектов Всероссийской переписи, запланированной на 2020 год.

Организаторы намерены протестировать современные методы сбора информации в электронном формате. В качестве объекта изучения выбрали 10 административных образований Российской Федерации, которые расположены в КБР, Якутии, Камчатском крае, Кубани, Иркутской области, на Сахалине, а также в Северо-Восточном административном округе Москвы и Санкт-Петербурге.