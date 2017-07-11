Фильмы про Джеймса Бонда оказались полны расизма и гомофобии. Об этом заявили зрители молодого поколения, которые пересмотрели старые киноленты об агенте 007.

Зрители, родившиеся в последнее 20 лет, оказались не готовы принять наследие старых фильмов про легендарного героя британских спецслужб по имени Джеймс Бонд.

Они внимательно пересмотрели все старые эпизоды, которые были сняты, начиная с 1962 года, и сообщили, что во многих кинолентах присутствуют явные признаки расизма, гомофобии и общей агрессии.

К примеру, агент 007 очень часто проявлял агрессию к своим оппонентам и друзьям. В ряде эпизодов агент национальной безопасности в исполнении Роджера Мура предстает в образе сексиста. В фильме под названием «Человек с золотым пистолетом» он же является расистом.

Напомним, что всего за последние полвека различными режиссерами и актерами было снято 24 фильма из серии Бондиады. Все киноленты имели колоссальный успех.