Во Владимире предприниматель отсудил у жителей дорогу

Во Владимире предприниматель смог отсудить у местных жителей внутридомовую дорогу. Он планирует использовать ее для проезда к зданию бизнес-центра.

Рассмотрение данного дела происходило во Фрунзенском суде. Речь касается небольшого участка дороги, который находится между двумя жилыми домами №21 и 19 по улице Лермонтова. Ранее проезд к зданию располагался между 78 и 23 домом на улице Мира и 21 по улице Лермонтова, который блокировался домом-вставкой. Здание располагается во дворах домов, всвязи с чем проезд к нему возможен только по внутридомовым дорогам.

Подчеркнем, что ранее хозяин бизнес-центра предпринимал попытки получить в свое пользование для проезда дорогу, находящуюся возле жилых домов по улице Мира, но суд не встал на его сторону. Но на этот раз его аргументы были убедительнее для суда, чем доводы жителей. Фемида выступила на стороне бизнесмена, и теперь он должен будет оплатить практически 260 тысяч рублей за сервитут на 3 земельных участка.

Отмечается, что в свою законную силу решение Фрунзенского суда пока не вступило.