Жителям Барнаула предложили переименовать Социалистический проспект

На просторах популярной социальной сети «Вконтакте» представители общества «Тридома» выступили с идеей переименования Социалистического проспекта в Барнауле.

Отмечается, что до наступления 1921 года проспект в городе называли Соборным. В нынешнее время государство отдалилось от идей социализма. К тому же, городские чиновники запланировали восстановить Петропавловский собор, в честь которого в свое время и назвали улицу.

Именно эти планы послужили к тому, что на всеобщее обозрение был поднят вопрос о возможном возвращении исторического названия проспекту в Барнауле.

На данный момент в опросе приняли участие менее 150 горожан. Половина из них отрицательно отнеслись к данной идее, а 14 процентов жителей города одобрили данную инициативу городской власти. С их точки зрения, это послужило бы установлению исторической справедливости. Еще около 12% также положительно отнеслись к данной задумке, но с формулировкой, что Соборный проспект – звучит более приятно.