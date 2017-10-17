27 января знаменитый балетмейстер Михаил Барышников отмечает свой 70-летний юбилей. Он родился в 1948 году в Риге.

Танцор начал заниматься балетом на родине в Рижском хореографическом училище и вскоре был замечен известным деятелем искусства Александром Пушкиным. После встречи с выдающимся человеком, Михаил Барышников отправился учиться в Ленинград.

В 1967 он окончил обучение и вступил в балетную труппу Театра оперы и балета имени С. М. Кирова, который теперь называется Мариинским. Через четыре года, во время гастролей в Канаде, Михаила Барышникова пригласили работать в Американский театр балета.

Испытывавший потребность в профессиональном росте мужчина принял приглашение и спустя время смог заслужить должность директора учреждения. Здесь его достижения номинировали на "Оскар" и "Золотой глобус". Сейчас он живет в Латвии и имеет гражданство этой страны. С ним живет также его супруга, ставшая матерью троих детей.