Автобусы частных перевозчиков в Москве могут оснастить Wi-Fi

В Москве автобусы частных перевозчиков могут оснастить модулями раздачи бесплатного Wi-Fi. Об этом 27 января сообщил Павел Павлов, глава ГКУ "Организатор перевозок".

Во время общения с журналистами руководитель рассказал, что представители организации действительно рассматривают возможность установки такого оборудования. По словам Павла Павлова, столица стремится задействовать на своей территории все доступные высокие технологии и государственное учреждение планирует реализовать одну из них на транспортных средствах городских пассажироперевозок.

Сейчас бесплатными сетями Wi-Fi уже пользуются пассажиры метро и наземного транспорта от "Мосгортранса". Беспроводной интернет также доступен в электропоездах и "Аэроэкспрессах".