В Ленинском районе Подмосковья построят детский сад на 225 мест

Вскоре в Ленинском районе Подмосковья завершится постройка детского сада на 225 мест. Так заявил Руслан Тагиев, глава регионального управления Главгосстройнадзора.

Руководитель ведомства сообщил, что строительный объект в деревне Дрожжино уже готовится к проверке. Сейчас специалисты проводят строительно-монтажные работы на первом этаже, монтируют наружные инженерные сети. Строители справляются в сроки, утвержденные в графике.

Возводится трехэтажное здание общей площадью 4,1 тысячи квадратных метров. В нем создаются помещения для детских групп, актовый и спортивные залы, отдельные кабинеты для логопеда и различных кружков. Внутри также оборудуют медицинский и пищевой блоки. Рядом на внешней территории оформят зеленую зону, поставят теневые навесы, обустроят игровые площадки.