В Москве умер журналист Борис Туманов

В Москве умер известный советский журналист Борис Туманов. Он ушел из жизни в кругу семьи в 79 лет.

Стало известно, что сегодня не стало знаменитого представителя журналистской профессии Бориса Туманова. Он работал во многих странах мира, а на телевидении и радио выступал неоднократно в качестве эксперта по многим вопросам.

Сообщается, что смерть наступила в кругу родных и близких в собственном доме. Журналисту было 79 лет. О причинах смерти пока ничего не известно. О его кончине сообщил сын на странице социальной сети Facebook. По некоторым данным Туманова похоронят 29 января.

Борис Туманов за свою профессиональную карьеру объездил полмира. Специалист-международник смог поработать во многих франкоязычных странах Африки.

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