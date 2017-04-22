31 января - 1 февраля центральные улицы Ростова на сутки останутся без воды из-за технических работ. Такое объявление распространили представители "Ростводоканала".

Учреждение сообщает, что поставка воды будет прекращена с 8 утра и вновь возобновится ровно через 24 часа. В этот период произойдет переврезка трубопроводной линии. Сотрудники предприятия просят прощения у горожан за вынужденный дискомфорт и обещают управиться с объёмом работы в заявленные сроки.

Без водоснабжения будут находиться жители центра города в пределах от проспекта Чехова до Университетского переулка, а также от улицы Станиславского до Социалистической. Сюда же входят здания по Крыловскому переулку.

Ранее ростовские СМИ сообщали о том, что коммунальные службы ликвидировали последствия аварии на Октябрьском водоводе, лишившей воды несколько районов.