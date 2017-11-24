National Geographic представил топ-5 музеев Петербурга

Американское издание National Geographic представило топ-5 музеев Санкт-Петербурга. В список лучших вошли Эрмитаж, Русский музей и «Эрарта».

Известное издание из США на своих страницах журнала представило пять лучших объектов культуры Северной столицы России. Отмечается, что эти музеи обязаны посетить иностранные туристы, чтобы ближе узнать культуру России различных эпох.

Возглавил список лучших мест для посещения Русский музей. В нем хранится крупнейшая в стране коллекция русского национального искусства.

На второй строчке рейтинга оказался знаменитый музейный комплекс Эрмитаж, который располагается на территории зимней резиденции российский правителей.

Третье место журналистами издания отдано музею современного искусства «Эрарта». Он появился в городе на Неве относительно недавно, но пользуется большой популярностью среди молодежи.

Также в список лучших вошел музей Фаберже. В его выставочных залах можно найти произведения искусства, которые были созданы по заданию императорской семьи Романовых.

Также, по мнению National Geographic, стоит посетить музей-квартиру актеров Самойловых.