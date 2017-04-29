В США переснимут популярный сериал "Зачарованные"

В США планируют переснять популярный некогда телесериал "Зачарованные". Такая информация стала известна изданию Variety.

Предполагается, что новый сюжет будет развиваться в современном мире, хотя рассматривался вариант развития в 1970-х. Автором сценария стала Дженни Снайдер Урмен, которая заслужила широкую известность после создания многосерийника "Девственница". В съемках продолжения "Зачарованных" она занимает пост одного из исполнительных продюсеров. Телеканала CW уже сделал заказ на пилотный эпизод проекта, который выйдет в октябре 2018-го по случаю 20-летней годовщины сериала.

Оригинальные серии выходили в период с 1998 по 2006 год. Всего накопилось восемь сезонов. Главне роли исполнили актрисы: Шэннен Доэрти, Холли Мари Комбс, Роуз Макгоуэн и Алисса Милано.