Социологи СПбГУ определили отсутствие у петербуржцев интернет-зависимости

Социологи СПбГУ определили, что у большинства петербуржцев отсутствует интернет-зависимость. Результаты исследования они распространили среди городских СМИ с помощью пресс-релиза.

Эксперты провели опрос накануне 28 января, который станет очередным Всемирным днем без Интернета, который традиционно проводится с начала века в последнее воскресенье января. 85% респондентов отметили, что никогда не слышали о таком мероприятии. Однако 34% утверждают, что вполне способны обойтись без выхода в Сеть столько, сколько понадобится. 19% предполагают, что смогут продержаться неделю и лишь 3% заявили о своей неспособности отказаться от веб-серфинга.

Среди опрошенных есть люди, которые уже добровольно отказывались посещать Интернет. 17% отметили, что не заходили на веб-ресурсы более одного месяца, 15% - в течение одной-двух недель и 2% по собственной воле смогли выдержать лишь сутки.

Согласно опросу, 93% жителей Санкт-Петербурга пользуются Интернетом преимущественно для поиска информации в поисковых системах, 80% - проверить электронный ящик, 72% - изучить новостной и медиаконтент, 61% - исследовать данные образовательных и государственных ресурсов.