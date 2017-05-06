Россияне смогут сообщить о невыплате зарплаты через приложение "Я - инспектор"

Жители России смогут сообщать о невыплате им заработной платы через приложение "Я - инспектор", выпущенное Рострудом. Об этом 26 января уведомил Виталий Лосев, замруководителя управления проектов информатизации госструктуры.

Новые функции мобильного софта позволят россиянам оперативно жаловаться правительственной инспекции по организации труда относительно нарушений договоренностей по оплате, таких как задержка, неполная сумма или неоплату работы сверх нормы. Кроме того, появится возможность рассказать о фактах травматизма на производстве. Такой доклад Виталия Лосева прозвучал на заседании общественного совета Федеральной службы по труду и занятости.

С начала работы приложения любой желающий мог отправить властям информацию о нарушении различных требований на строительных площадках. Работники могли обратить внимание на недостаток средств персональной защиты или отсутствие необходимых ограждений.