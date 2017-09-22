Авиакомпания «Россия» предупредила о недостоверных билетах в Мексику‍. Срочное совещание по проблемам перевозок провели в Ростуризме и Росавиации.

Прошло оперативное совещание с присутствием руководителей двух российских ведомств – Ростуризма и Росавиации. В рамках мероприятия стороны остановились на ряде текущих проблем в сфере перевозок туристов на дальние расстояния с использованием возможностей авиационной пассажирской техники.

Выяснилось, что ряд операторов, работающих на популярных туристических направлениях, пытаются нарушать законы не только России, но и третьих стран.

Так обнаружилось, что один из туроператоров начал реализовывать своим клиентам недостоверные билеты на чартерные рейсы до мексиканского курортного города Канкун. По закону, такого не должно быть, поскольку это являются грубым нарушением по правильному оформлению авиационных перевозок пассажиров. Предупреждение о нарушениях уже распространила в качестве пресс-релиза авиакомпания «Россия». Дело в том, что по законам Мексики, туристы должны пребывать и улетать из этой страны одной и той же авиакомпанией, это изначально не предполагалось.