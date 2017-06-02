В Москве выбрали деревья для программы по озеленению города

В Москве жители выбрали деревья для программы по озеленению города. Об этом рассказали в администрации российской столицы.

Жители Москвы имели возможность в интерактивном режиме выбрать то дерево или кустарник, которое, по их мнению, идеально подошло бы для программы по озеленению дворовых территорий мегаполиса.

Согласно опубликованным итогам опроса, проводившимся на городском портале правительства Москвы, жители отдали предпочтение бархату амурскому. За него проголосовали около 15 процентов активных москвичей. Горожане отметили его необычные формы, к тому же это растение присутствует в голосовании первый раз и привлекло большое внимание неравнодушных граждан.

На втором месте расположилась обыкновенная ель. За нее отдали почти 13 процентов голосов. Замыкает тройку лучших деревьев дуб – 10 процентов от количества всех принявших в голосовании людей.

Среди кустарников неоспоримым лидером оказалась сирень. Ее захотели видеть во дворах почти треть опрошенных. Примечательно, что смогли принять участие в голосовании около 15 тысяч жителей Москвы.