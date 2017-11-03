В Москве на Тестовской ограничат с 1 февраля движение транспорта

В Москве на улице Тестовской ограничат с 1 февраля движение автотранспорта. Об этом сообщают в правительстве российской столицы.

В Москве продолжается интенсивное строительство метрополитена. С этим связаны некоторые неудобства на поверхности земли. Так, власти российской столицы заранее предупреждают о необходимости поиска мест объезда улицы Тестовская на период с 1 февраля до начала марта текущего года. На этой улице развернется строительство метро Большой кольцевой линии.

Сообщается, что участок линии будет введен в эксплуатацию уже в конце февраля 2018 года. Первые пассажиры смогут прокатиться от «Делового центра» до «Петровского парка». Его длина составит около десяти километров.

Напомним, что ранее мэр Москвы говорил о сроках строительства этой линии метро. Полностью завершить ее метростроевцы намерены к 2022 году.