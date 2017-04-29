Стадион "Металлург" в Липецке готовят к чемпионату

Реконструкция стадиона "Металлург" в Липетске идет хорошими темпами. Все запланированные работы идут по графику, отмечают представители местных властей.

Липетск посещали представители FIFA, которые дали высокую оценку стадиону. Большой спортивный комплекс в настоящие дни преображается на глазах.

Строительные работы на стадионе начались более шести месяцев назад. На данный момент работы ведутся над внутренней отделкой помещений и вентилируемым фасадом в стиле "птичий клюв". Далее ремонтные работы пройдут в холле здания и коридорах административного здания. Газон футбольного поля посеют в ближайшие сроки. Также возведена гостевая трибуна.

Финансирование реконструкции ведется из бюджетов трех уровней. Стоимость строительных работ и закупки оборудования превысила 130 млн рублей. Однако повреждения конструкции требуют дополнительных вложений.