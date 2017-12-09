Минэкологии проверяет причины неприятного запаха в Красногорске

В подмосковном Красногорске Минэкологии проверяет причины неприятного запаха. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по Московской области.

Прежде всего инспекторы экологического надзора решили исследовать образцы воздуха рядом с производителем пищевой продукции ОАО "Союзснаб". Административное расследование начали вскоре после того, как несколько жителей города пожаловались на ароматы, которые время от времени появляются со стороны площадки предприятия.

Глава областного министерства экологии Александр Корган отметил, что "Союзснаб" удоистоится особенного внимания, ведь за минувшие два года его деятельность четырежды стала поводом для административных взысканий по результатам инспекций. После штрафов и выявленных нарушений на предприятии заменили оборудование, что позволило увеличить уровень очистки выбросов до 97%. На некоторый период жители перестали обращаться, однако теперь министерство снова начало получать сигналы.