В России обсуждают в Сети первый гей-брак в стране

В России обсуждают на просторах интернета первый гей-брак в стране. Депутат Госдумы Виталий Милонов пообещал найти и наказать виновных в этом.

В России начали довольно активно обсуждать известие, которым похвастались двое молодых людей одному из изданий страны. Россияне показали свои паспорта, в которых были проставлены печати, подтверждающие брак между однополыми партнерами. Мужчины смогли заключить брак в Дании и затем вернулись на Родину, чтобы официально подтвердить отношения.

Депутат российской Госдумы Виталий Милонов был крайне разочарован такой ситуацией в стране и намерен активно продвигать на законодательном уровне принятие документа, запрещающего официально признавать однополые браки российских граждан, которые были заключены в иных странах.

Пользователи Сети также поделились впечатлениями об этой новости. Практически все высказались в том духе, что такое в России пока не приживется и ничего, кроме отвращения не вызывает.

Напомним, что ранее мы сообщали о реакции МФЦ Москвы. Представители многофункционального центра заверили, что они не могут проставлять никаких штампов в паспорт и способны подавать документы на регистрацию в органы ЗАГС.