Первый "McDonald’s" в Красноярске откроется летом

Бизнесмену и ресторату Владимиру Владимирову дали разрешение на открытие первого ресторана "McDonald’s" в Красноярске.

Красноярской мэрией Владимирову выдано разрешение на постройку ресторана быстрого питания. Открыть первый "McDonald’s" планируют уже в 2018 году. Бизнесмен утверждает, что строительство начнется летом и займет 2 месяца, и около 2-3 месяцев уйдет на обучение персонала и подготовку. Помещение будет одноэтажным, для водителей бутет работать автораздача. Инвестиции в проект состовляют около 200 миллионов рублей.

Первый "McDonald’s" будет открыт на ул. Взлетной 50А, слева от площадки "Распутин", которой также владеет ресторатор. В его планы входит еще открытие двух ресторанов "McDonald’s".

Ранее Владимиров уже анансировал запуск ресторана б/п, долго длились переговоры и чуть позже проект был заморожен.