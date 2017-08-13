Правительство Севастополя привлечет студентов к разработке "Умного города"

Градоначальники Севастополя одобрили решение задействовать сотрудников, а также студентов Севастопольского университета в совместной деятельности в развитии перспективных проектов города. О данных намерениях проинформировали на официальном сайте городского правительства.

Отмечается, что студентам будет предоставлена возможность принять участие в разработке концепции цифровой среды «Умный город». Представители университета имели возможность представить членам правительства технологии, которые помогут создать современный городской контент, среди них оказались лазерный сканер, а также БПЛА.

Подчеркнем, что недавно губернатор Дмитрий Овсянников провел встречу со студентами Севастопольского университета. Роль учебного заведения в развитии региона чиновник описал такими словами, что без ВУЗ не будет и самого города.

Поздравив студентов с их профессиональным праздником, глава города подчеркнул, что нынешнее правительство всегда будет готово поддержать активную и талантливую молодежь в их начинаниях.