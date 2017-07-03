Бывший главный редактор "Делового Петербурга" перешел на работу в РБК

Эксглавред, а также гендиректор издательства «Деловой Петербург» Максим Васюков поставлен на должность заместителя гендиректора известного холдинга РБК, проинформировали в СМИ.

Как позже сообщили представители РБК, на должность гендиректора «Делового Петербурга» назначили председателя комитета Ленанградской области по вопросам печати и связям с гражданским населением Наталью Шелудько.

Напомним, что в конце минувшего года хозяин группы ЕСН Григорий Березкин приобрел в свои владения «Деловой Петербург». Отмечается, что во владении ЕСН так же находится известное издание «Комсомольская правда».

Как проинформировали СМИ, перевод на работу в РБК господина Васюкова не имеет ничего общего с тем, что этим холдингом, а также «Деловым Петербургом» стал владеть Григорий Березкин.