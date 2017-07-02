Новогодние украшения Москвы оставят до конца февраля

Большинство новогодних украшений продолжат радовать гостей и жителей столицы до конца следующего месяца, об этом проинформировал зам мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

Как заявил Бирюков, некоторые праздничные украшения уже убраны с улиц города, например новогодние ели. В то же время большинство декораций будут оставаться до окончания февраля.

Также он подчеркнул, что новогоднее настроение в Москве было реализовано с помощью 35 тысяч разнообразных светильников архитектурно-художественной подсветки. Вдобавок к ним было собрано свыше трех тысяч свето-декоративных конструкций.

Со слов заместителя мэра, одной из многих визитных карточек Москвы был 600-метровый «рождественский звездопад» на Никольской улице. Для его создания использовали практически 100 км гирлянд.

В конце Бирюков добавил, что использование светодиодной техники должно составить приблизительно до одного мегаватта по сравнению с минувшим годом.