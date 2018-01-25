Продюсер Сенчиной рассказал о последних днях жизни певицы

Продюсер Людмилы Сенчиной рассказал о последних днях жизни советской и российской певицы. 25 января артистка скончалась на 68-ом году жизни.

Продюсер известной певицы Владимир Андреев рассказал, что Людмила Сенчина вела активную гастрольную деятельность и до последних дней своей жизни не давала поводов усомниться в своем здоровье со стороны фанатов. Однако все обстояло совсем иначе. Певица на протяжении последних двух лет жизни испытывала серьезные проблемы со здоровьем, и боролась с проявлением тяжелой болезни все это время.

Напомним, что певица из России Людмила Сенчина стала широко популярной в начале 70-х годов прошлого века. Она спела в телепередаче «Голубой огонек», а дальше началась активная профессиональная карьера.

Певица скончалась в возрасте 67-ми лет в Северной столице России. Слова скорби в ее адрес выразил глава российского государства Владимир Путин.