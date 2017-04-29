Шестой выпуск «Миссия невыполнима» получил название «Fallout»

Популярный голливудский актер Том Круз в своем аккаунте Instagram анонсировал шестой выпуск фильма «Миссия невыполнима», который получил загадочное название «Fallout». Какое-то время назад стало известно, что в фильме он исполнит удивительные трюки.

Стало известно, что в Instagram появилась страница популярного актера Тома Круза. До этого он уже был зарегистрирован в других социальных сетях, однако профиля в фотохостинге он не имел. Многие считают, что это был такой ход, чтобы привлечь еще больше зрителей к ожидаемой картине шестого выпуска фильма «Миссия невыполнима». Пока что о ее сюжете известно крайне мало. Также непонятно название, которое подобрали режиссеры – «Fallout». В сети еще не подобрали слов, которые могут точно выразить необходимую мысль, которая принадлежит создателям.

Новая часть «Миссия невыполнима» выйдет уже этим летом. Известно, что кадры будут насыщены яркими и непредсказуемыми сценами. Сам Том Круз обещал показать своим зрителям удивительные трюки, которых они еще не видели. Известно, что во время выполнения какого-то из них актер получил серьезные травмы, и потому съемки приостановили, пока он не поправил здоровье.