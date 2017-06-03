В Москве до апреля начнет работать новый оператор TTK Mobile

До начала апреля в Москве должен начать работать новый оператор сотовой связи TTK Mobile. Так заявляют в пресс-службе компании "Транстелеком".

Представители организации сообщают, что TTK Mobile запустят в столице в I квартале 2018 года на сетях технического партнера по системе MVNO. Согласно распространяемой информации, наиболее дешевый пакет обойдется москвичам за ежемесячную абонплату в 150 рублей. В эту стоимость входят бесплатные минуты для звонков, SMS и мобильный интернет.

При этом руководство обещает не использовать различных скрытых платежей, дополнительных подписок и непредвиденных списаний со счетов абонентов. К тому же, у оператора нет отдельной тарификации для междугородних звонков и внутрироссийского роуминга. Все неиспользованные бонусы, минуты и трафик по истечении месяца автоматически добавляются к следующему ежемесячному пакету услуг.

TTK Mobile уже работает в Челябинской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае. В планах расширить сеть до Рязани, Западносибирских областей и Республики Коми.