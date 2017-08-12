В Нальчике избрали "Мисс студенчество"

В Кабардино-Балкарском государственном институте имени Х. М. Бербекова провели мероприятия в честь праздника русского студенчества. Также был проведен ежегодный конкурс "Мисс студенчество КБГУ-2018".

В нем приняли участие восемь студенток из различных учебных подразделений. Студентки подкупили и зрителей, и жюри, не только красотой и обаянием, но и интеллектом, чувством юмора, и находчивостью.

В итоге корону и звание "Мисс студенчество КБГУ-2018" получила Леле Дадали, второе место досталось Елизавете Хуторской, а третье место получила "Мисс зрительских симпатий" Диана Геккиева.

Также объявили и других побидетельниц в других номинациях: «Мисс интеллект» - Дарина Жекамухова, «Мисс грация» - Ася Хочуева, «Мисс обаяние» - Елизавета Хуторская, «Мисс фотогеничность» - Зухра Гериева, «Мисс конгениальность» - Залма Мустафаева, «Мисс талант» Лана Жубоева, «Мисс подиум» -Диана Геккиева, «Мисс путешествие» - Леля Дадали.

Также в холе университета проходила выставка национальной кухни народов мира, в которой все свое кулинарное мастерство представили все учебные подразделения института.