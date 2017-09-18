В школьных заведениях Воронежа будет введен раздельный сбор мусора

В городских властях предложили идею начать сортировать мусор в школах Воронежа. Инициатива была обсуждена на совещании, которое состоялось 25 января.

В тестовом режиме раздельный сбор отходов запустили в 88 и 20 воронежских школах. Позже власти планируют "подключить" к акции и другие учебные заведения. После начала акции сбора отходов, по мнению главы учебного заведения под номером 20, самое важное всех об этом предупредить.

Для этого в учебном заведении будет организована система радиооповещения. Для изучения вопросов экологии учащимися, директор школы подчеркнула, что для учеников важно приглашать студентов ЭКО-активистов. Активисты, по идее Натальи Ветер, должны будут провести для детей уроки и рассказать о переработке отходов. Будут ли раздельно собираться, например, отходы из школьной столовой, или акция касается только учащихся, не уточняется.