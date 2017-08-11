Сериал для Apple снимет режиссер «Ла-Ла-Ленд» Дэмьен Шазелл. О своих планах по развитию рассказали западным СМИ в руководстве «яблочной» корпорации.

В Apple намерены предпринимать серьезные усилия по дальнейшему развитию бизнеса. В настоящее время руководство гиганта Силиконовой долины США сконцентрировался на новых целях.

Они планируют в ближайшее время не только запустить собственный стриминговый ресурс, но и создавать уникальный и дорогой контент.

Известно, что в съемках первого сериала для «яблочной» компании примет непосредственное участие режиссер, получивший недавно премию «Оскар» за работу «Ла-Ла-Лэнд». Режиссером нового сериала станет Дэмьен Шазелл. Пока это вся информация, которая доступна для пользователей на текущий момент.

Примечательно, что Шазелл одновременно принимает участие в создании еще одного телефильма. Он работает вместе с известной студией MRC. Сериал должен появиться на платформе Netflix.