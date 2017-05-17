Путин назвал фестиваль "Первозданная Россия" уникальным событием в стране

Владимир Путин назвал фестиваль природы "Первозданная Россия" уникальным событием в жизни государства. Об этом президент заявил в сообщении, опубликованном на его официальном сайте.

По мнению главы России, мероприятие благотворно влияет на культурную и общественную составляющую российской действительности. За пять лет работы форуму удалось объединить на своей платформе различных режиссеров, фотографов, путешественников, ученых и преподавателей. Все эти люди едины в своей идее сохранения природных богатств.

В 2018 проводится уже пятый по счету форум "Первозданная Россия". Он продлится с 26 января по 25 февраля. В прошлом году в одной только Москве экспозицию посмотрели порядка 150 тысяч посетителей. За все время существования зрителями и участниками стали около 2,5 миллионов человек.