Урбанистический форум Москвы пройдет в «Зарядье»

Урбанистический форум Москвы в 2018 году пройдет в парке «Зарядье». Об этом рассказали СМИ в администрации российской столицы.

В текущем году на территории нового московского парка «Зарядье» запланировано несколько важных мероприятий. Одно из них носит название урбанистического форума, на котором специалисты отрасли проектирования и архитектуры смогут обсудить дальнейшее развитие главного российского мегаполиса.

О выборе площадки под столь важное событие в жизни города рассказали представители правительства Москвы. Мэр города федерального значения Сергей Собянин решил, что новое общественно-развлекательное пространство, находящееся прямо под стенами Кремля, как нельзя лучше подойдет для масштабного мероприятия урбанистов со всего мира.

Известна и тема предстоящего форума. На мероприятии обсудят вопросы развития мегаполисов, где попытаются найти ответ, каким должно быть новое пространство для жизни в большом городе.