В краснодарских скверах будет установлено видеонаблюдение

В скверах Краснодара установят камеры видеонаблюдения. Об этом рассказал заместитель главы Краснодара Евгений Зименко. Камеры видеонаблюдения будут установлены в зеленых зонах, которые недавно были приведены в порядок.

Благоустроенные аллеи и бульвары стали местом притяжения для местных жителей. Однако при этом стали чаще регистрировать факты вандализма. Нужно не просто ликвидировать последствия произошедшего, но и создать систему, при которой такие случаи сведутся к минимуму, прокомментировал вице-мэр. Отмечается, что совсем недавно злоумышленники на благоустроенном бульваре Дальнем вырвали чугунный заборчик, разрисовали тротуар, испортили оборудование для маленьких детей.

Кроме этого, в этой зеленой зоне нарушители порвали покрытие, на котором рисовали дети. Новопостроенный Вишняковский и Молодежный сквер также были испорчены вандалами.

Там разрисовали входные конструкции и порвали цепи на качели. На данный момент ведется ремонт поврежденных качелей, и заменят испорченный мусорный контейнер.