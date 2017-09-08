В Росстандарте утвердили новые ГОСТ для четырех продуктов

С 1 марта в России начнут действовать новые ГОСТ для четырех продуктов, которые утвердили в Росстандарте. Соответствующий документ подготовили сотрудники Роскачества.

Проект предусматривает изменение стандартов для гречки, красной икры, сливочного масла и риса. Его приняли 28 декабря 2017 года по приказу Антона Шамлаева, замруководителя Росстандарта. Требования установили в тестовом режиме, который продлится 3 года.

Согласно ГОСТ, для размещения на прилавках торговых точек, икра лосося должна содержать не более 5% отстоя. Ранее этот показатель не регулировался. Концентрацию соли в готовом продукте снизили с 7% до 5%. Для этого товара ввели новый метод проверки, предусматривающий изучение последовательности ДНК. Это даст возможность специалистам достоверно определить вид рыбы.

С весны масло должно иметь "1" в значении термоустойчивости. Такая мера обезопасит покупателей от протекшей продукции и позволит ей сохранить начальную форму до конца срока годности.

Рис же должен иметь в своем товарном составе, как минимум, 99,7 качественных ядер при 0,1 испорченных. При этом соотношение сорной примеси определено не более 0,2%. Установлен также запрет на содержание плесени в упаковке.